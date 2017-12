Ecco le principali scoperte della medicina nel 2017

La ricerca medica ormai si muove a passo di corsa, e non a caso anche il 2017 è stato un anno di grandi scoperte nel campo della salute. Con tanti nuovi farmaci, terapie, intuizioni e sperimentazioni che arrivano da tutto il mondo, non è facile fare una classifica. Ma con la fine dell’anno ormai alle porte un tentativo è d’obbligo. Ecco allora 10 delle innovazioni più interessanti del 2017 nel campo della medicina, destinate – almeno a nostro parere – a lasciare un segno per i prossimi decenni.

Continua a sfogliare la galleria fotografica su Repubblica.it