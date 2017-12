Ecco Little Foot: il più completo fossile di australopiteco mai scoperto

PER decenni Lucy è stato il più famoso australopiteco mai scoperto nel contenente africano. Da oggi però ha un contendente: Little Foot, un autentico fossile dei record appena svelato al mondo dai ricercatori dell’Università di Witwatersrand, in Sud Africa. La scoperta è di quelle capaci di cambiare le carte in tavola: non solo si tratta del più antico progenitore dell’uomo mai portato alla luce nel Sud del continente africano, ma anche dello scheletro di australopiteco più completo mai scoperto.

Continua a leggere su Repubblica.it