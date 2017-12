A queste donne serve aiuto

Le persone che assistono una persona cara malata hanno a loro volta bisogno di aiuto. Tanto che nella legge di bilancio per il 2018 il governo ha previsto un fondo di 60 milioni in tre anni da destinare ai cosiddetti caregiver, ovvero per sostenere quell’esercito di persone che ogni giorno, silenziosamente, svolge un lavoro di assistenza fondamentale per il benessere dei malati gravi, che a volte supplisce alle mancanze del servizio pubblico. Tra questi malati ci sono certamente quelli che combattono il cancro. E le associazioni delle donne vittime di un tumore del seno metastatico sono oggi in prima linea per sottolineare proprio l’urgenza di aiutare i loro caregiver.

Continua a leggere su Repubblica.it