Tumore al seno, le Breast Unit ancora non ci sono

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia-Giulia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige sono le regioni più indietro con l’istituzione delle Breast Unit. Parliamo dei centri di senologia multidisciplinari, quelli in cui le donne con un tumore al seno sono curate meglio e, di conseguenza, hanno maggiore possibilità di guarire: ben il 18% in più. Perché? Perché assicurano che la paziente sia presa in carico non da un solo medico, ma da un team multidisciplinare (appunto) composto da radiologo, chirurgo, patologo, oncologo, radioterapista e data manager, tutti esperti nel tumore al seno, e che si trattino almeno 150 casi l’anno.

