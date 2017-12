Virus ancora più letali, gli Usa tornano a finanziarne la ricerca

Rendere i virus dell’influenza, della Mers e della Sars ancora più forti e più trasmissibili, per sviluppare strategie e contromisure efficaci contro i patogeni in rapida evoluzione che rappresentano una minaccia per la salute pubblica. È questo il paradossale intento del National Institutes of Health (Nih) degli Stati Uniti, che ha appena annunciato di voler revocare la sospensione, durata tre anni, dei finanziamenti per le ricercheche prevedono appunto la produzione in laboratorio di virus più forti e letali, più di quanto non lo siano in natura.

