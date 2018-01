Un misterioso oggetto volante sopra i cieli del Messico

È cominciato il 2018 e con lui anche gli ennesimi e stravaganti avvistamenti ufo. Questa volta il videoclip, girato da una donna in Messico e caricato sui social, mostra un misterioso oggetto che sembra librarsi in aria e che sembrerebbe proprio essere un ufo. Tanto che, gli appassionati di ufo e alieni lo hanno già definito come il “primo avvistamento alieno del 2018”. Più precisamente, l’oggetto dalla bizzarra forma tubulare (sembra essere più alto che largo), che la donna ha ripreso con il suo cellulare mentre viaggiava in auto nella Baja California, sembra volare verticalmente nel cielo sopra le strade trafficate della città.

Secondo la stravagante ipotesi di un appassionato di ufo Pedro Ramirez, ci sarebbe stato un picco nelle attività aliene negli ultimi due mesi del 2017, probabilmente a causa dei lanci spaziali Nasa e SpaceX. E con altri lanci già programmati nei prossimi mesi, l’esperto si aspetta che ci potrebbero essere ancora molti altri avvistamenti.



Secondo Ramirez, infatti, gli alieni sarebbero a conoscenza dei nostri recenti lanci spaziali, identificandoli come “azioni belliche”. “Preoccupati dalla nostra attività, stanno monitorando sempre più il nostro pianeta”, ha affermato Ramirez.

Sebbene molti si siano incuriositi del presunto avvistamento alieno (il video è stato condiviso più di 50mila volte), altri, fortunatamente, si sono dichiarati molto scettici: per alcuni si tratterebbe di qualcuno che prova un jet pack (un dispositivo che si indossa sulla schiena e che grazie ad una propulsione a getto, permette a una persona di volare) mentre altri pensano invece che il video sia più semplicemente un falso. Per ora, tuttavia, il misterioso oggetto nel video rimane un oggetto volante non identificato, di cui non sappiamo ancora nulla.

Via: Wired.it