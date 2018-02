Davos, il progetto per sequenziare il dna di ogni forma di vita

Al 48° World Economic Forum di Davos (Svizzera) si parla di affari. E sono in tanti a credere che investire sul nostro pianeta e sulle sue risorse naturali non sia poi proprio una perdita di tempo e denaro, anzi. Con questa idea è nato il progetto Earth BioGenome, guidato da Harris Lewindell’Università della California, che proprio in questi giorni a Davos ha annunciato la partnership con la Earth Bank of Codes. Scopo: mappare, catalogare e caratterizzare i genomi di tutte le forme di vita eucariotiche sulla Terra nell’arco di dieci anni, facendo fruttare il capitale naturale.

