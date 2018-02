Disagio psichico, racconta la tua storia

di Umberto Sagripanti

Raccontare è importante perché oltre la diagnosi e la terapia di qualsiasi malattia c’è una persona, e insieme a lei, i suoi cari, chi l’aiuta e chi la cura. Questa semplice realtà cambia al cambiare di coloro che vivono l’ammalarsi come ognuno di noi vive e si distingue dagli altri per la sua personalità. La tecnologia mette a disposizione della medicina i migliori strumenti possibili, ma questi saranno sempre soltanto una parte della cura finché saranno esseri umani a curare altri esseri umani. Se non ascoltiamo e raccontiamo le nostre storie rischiamo di lasciare la persona sullo sfondo, di curare la malattia e non l’uomo malato.

