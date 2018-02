Una donna transessuale è riuscita ad allattare

Per la prima volta nella storia, una donna transessuale di 30 anni è riuscita ad allattare il proprio figlio. Grazie a una terapia sperimentale di tre mesi e mezzo, che comprendeva un mix di ormoni, un farmaco per la nausea e uno per la stimolazione del seno, la donna è riuscita a produrre 227 grammi di latte al giorno, sufficienti ad allattare il bambino, avuto da un’altra donna, per sei mesi.

Continua a leggere su Wired.it