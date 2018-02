Fentanili, le droghe che hanno ucciso le star stanno per invadere l’Europa

Micheal Jackson, Prince, Tom Petty, forse anche DoloresO’Riordan. Artisti di fama mondiale, accomunati da una fine tragica e dallo stesso carnefice: i fentanili, oppioidi sintetici che stanno provocando un’autentica epidemia di decessi negli Stati Uniti, e che sembrano in procinto di conquistare anche l’Europa. Un’invasione silenziosa, di cui in Italia sentiamo parlare solo in concomitanza di qualche morte illustre. Ma che secondo gli esperti anche nel nostro paese potrebbe rappresentare il prossimo grande nemico nel campo delle sostanze stupefacenti. Vediamo perché.

Continua a leggere su Wired.it