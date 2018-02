La Tesla spaziale di Musk rischia di schiantarsi sulla Terra?

La Tesla Roadster che Elon Musk ha spedito alla volta di Marte farà mai ritorno a casa? Se lo è chiesto un gruppo di astrofisici dell’Università di Toronto (Canada), che dallo scorso 7 febbraio ha lanciato delle simulazioni per predire l’itinerario di viaggio di quella che sembra diventata l’automobile più famosa del mondo – o forse dell’intero Universo. Risposta? Secondo i computer la Tesla dovrebbe continuare a orbitare nel nostro Sistema solare per alcuni milioni di anni, ma la fine del viaggio è davvero incerta. A conti fatti, però, c’è una possibilità che l’auto si schianti sulla Terra: il 6% in un milione di anni.

