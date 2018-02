PerchéSì, un laboratorio per la comunicazione sui vaccini

Immaginare nuove modalità per comunicare al meglio il valore della vaccinazione. È questo, scritto nero su bianco, l’obiettivo del laboratorio #PerchéSì, l’iniziativa di Sanofi Pasteur – divisione vaccini di Sanofi – insieme al gruppo “Calendario per la vita” per mettere a confronto, creare relazioni e premiare le migliori idee di comunicazione dedicate ai vaccini. Un progetto 2 in 1, in realtà: un contest per riconoscere l’eccellenza delle campagne realizzate dagli operatori di sanità pubblica, e un hackathon (il primo in Italia) per scovare i più promettenti comunicatori medico-scientifici del futuro. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 marzo su www.laboratorioperchesi.it.

Nell’ancora acceso dibattito sull’obbligo vaccinale per le fasce d’età 0-16 anni introdotto dall’estate 2017 nel nostro paese, il web e i social network hanno giocato e ricoprono tuttora un ruolo potente nella circolazione di informazioni, spesso distorte o addirittura vere e proprie fake news. Un fenomeno che fa apparire sempre più evidente la necessità per tutti di dotarsi di strumenti che permettano di orientarsi nel mare dell’informazione online. È in questo contesto che nasce l’iniziativa #PerchéSì, per rispondere al bisogno di comunicare in modo efficace, autorevole e scientifico. Come? Individuando progetti di eccellenza da prendere a riferimento, ma anche nuove idee per il futuro della comunicazione in ambito sanitario.

Il contest

Il concorso #PerchéSì è rivolto a progetti di comunicazione dedicati alla vaccinazione in ogni fascia d’età – dalla prima infanzia all’adolescenza, all’età adulta – e alla vaccinazione anti-influenzale, realizzati in Italia negli ultimi 18 mesi da operatori di sanità pubblica, università, centri di ricerca, mondo dell’associazionismo, società scientifiche, Asl e distretti sanitari. Le campagne concorrenti saranno valutate da una giuria di professionisti della salute del gruppo “Calendario per la vita” e da esperti di comunicazione: i vincitori si aggiudicheranno la partecipazione a un master intensivo in comunicazione in ambito sanitario e vaccinale in una struttura italiana di eccellenza, la prestigiosa TAG Innovation School, scuola di formazione sulle competenze digitali promossa da Talent Garden. Inoltre avranno accesso diretto al parallelo hackathon.

L’hackathon

Un vero e proprio laboratorio di idee a cui parteciperanno 30 giovani tra grafici, designer, startupper, studenti e futuri comunicatori medico-scientifici legati in modo particolare al mondo del visual e dei video. In questo primo hackathon dedicato alla comunicazione vaccinale in Italia il protagonista assoluto sarà l’arricchimento reciproco: le capacità di ognuno verranno messe alla prova, affinate, in un continuo confronto e scambio. Al team che presenterà il progetto più promettente sarà offerto un viaggio-studio all’Institute of Interaction Design di Copenaghen.

L’hackathon e la premiazione del Contest si terranno al TAG di Milano – Talent Garden Calabiana mercoledì 20 e giovedì 21 giugno 2018.