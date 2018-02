Si è rotto il razzo di Mad Mike, il terrapiattista che vuole lanciarsi nello Spazio

Mad Mike, l’uomo che vuole dimostrare che la Terra è piatta lanciandosi nello Spazio, ha fallito di nuovo. Il lancio che aveva programmato per il 3 febbraio scorso non sarebbe avvenuto in quanto il suo razzo fai da te non è riuscito a spiccare il volo.

In un video appena pubblicato su YouTube, infatti, Mad Mike ha spiegato che il fallimento di sabato sarebbe il risultato di un problema tecnico del razzo (un pistone difettoso o di un o-ring saltato), ma che i dettagli rimarranno poco chiari fino a quando il razzo non si raffredderà e lui lo aprirà per esaminarlo nel dettaglio.

