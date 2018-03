Sclerosi multipla, parte la campagna #SMuoviti per i 50 anni di Aism

L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism) ha appena compiuto 50 anni. E in questa ricorrenza lancia la campagna #SMuoviti, una chiamata all’azione per combattere la sclerosi multipla, sostenendo la ricerca e promuovendo la consapevolezza sulla malattia. Le iniziative sono varie. Nel week end del 3 e 4 marzo e l’8 marzo in occasione della festa della donna, nelle piazze italiane sarà possibile acquistare la Gardensia, una gardenia insieme ad un’ortensia, fiori “al femminile” che ricordano anche come la sclerosi multipla colpisca le donne in misura doppia rispetto agli uomini. Inoltre, fino all’11 marzo è possibile inviare un sms solidale al 45567, donando due euro per sostenere la ricerca. Quest’anno i fondi andranno a finanziare un progetto guidato dalla Fondazione Santa Lucia di Roma che studierà l’effetto protettivo di una sostanza, l’interleuchina-9, nelle forme progressive – le più gravi – di sclerosi multipla.

L’Aism è il primo ente a livello nazionale impegnato nella ricerca contro la sclerosi multipla e il terzo al mondo. Già tanto è stato fatto, in termini di impegno, supporto da parte di volontari e donatori e risultati, con 1.164 pubblicazioni dal 2007 ad oggi realizzate da ricercatori sostenuti dall’Aism. Ma per finanziare tutti i progetti scientifici più importanti (circa 100), è necessario raddoppiare i fondi per la ricerca, come spiega la Fism (Fondazione Italiana Sclerosi Multipla) insieme ad Aism. Ecco il video della campagna #SMuoviti.