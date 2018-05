Asco 2018: la carica dei 10 giovani oncologi italiani premiati negli Usa

Share this:











HANNO tra i 30 e i 37 anni e stanno conducendo le loro ricerche tra Italia, Stati Uniti, Regno Unito e Belgio: studi che avranno un’importante ricaduta sul trattamento di molti tumori diversi e sulla qualità di vita dei pazienti. E che per questo hanno meritato il Conquer Cancer Foundation Merit Award. Sono i dieci giovani oncologi italiani che tra poche ore saranno premiati al congresso mondiale dell’American Society of Clinical Oncology di Cihicago, dove presenteranno i risultati ottenuti finora. Per alcuni di loro è il secondo Merit Award.

