Ecco il primo asteroide immigrato permanente nel nostro Sistema solare

L’immigrazione è un tema caldo anche nello Spazio. Dopo il turista Oumuamua, stavolta gli scienziati pensano di aver individuato per la prima vota un asteroide alieno, immigrato nel nostro Sistema solare ai suoi albori (4,5 miliardi di anni fa) e stabilitosi in via permanente. Il suo nome è (514107) 2015 BZ509, e a tradirne l’origine sarebbe stata la sua strana orbita retrograda, cioè di senso opposto a quello della quasi totalità degli altri corpi celesti del nostro Sistema solare.