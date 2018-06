Intelligenza artificiale, l’Europa vuole linee guida sull’etica delle macchine

Share this:











Con la nomina di 52 esperti, la Commissione europea ha avviato ufficialmente i lavori per redigere entro la fine del 2018 le prime linee guida etiche sull’Intelligenza artificiale (Ia) e produrre, entro la metà del 2019, le raccomandazioni per il suo sviluppo. La nuova task force si avvarrà anche del contributo del pubblico attraverso gli input provenienti dalla Alleanza europea sull’intelligenza artificiale, la piattaforma online per il confronto tra consumatori, imprese e società civile sul tema dell’Ia. Tra gli addetti ai lavori anche quattro italiani: Andrea Renda, Francesca Rossi, Giuseppe Stefano Quintarelli e Luciano Floridi.

Continua a leggere su Wired.it