Polmone, scopri il tumore in una goccia di sangue con la biopsia liquida

RISULTATI preliminari, ma certo molto promettenti. L’idea infatti è di quelle che potrebbero rivoluzionare la lotta al tumore del polmone: riuscire a individuare la malattia quando è ancora nelle fasi iniziali con un semplice esame del sangue. Un notizia d’eccezione perché scoprire in anticipo una neoplasia toracica è molto difficile e, a oggi, la mortalità per questo tipo di cancro resta alta anche perché il più delle volte lo sisi scopre in fase avanzata.

