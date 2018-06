Traumi, gli effetti dello stress possono essere ereditati di padre in figlio

Share this:











LUTTI, abusi, malattie, relazioni difficili. Sono eventi altamente stressanti che lasciano il segno sul fisico e sulla psiche, soprattutto se a viverli è un bambino o un adolescente. Ma gli effetti negativi di questi traumi possono anche essere ereditati dai padri e manifestarsi nei figli con problemi nella salute fisica o psicologica, fra cui anche patologie psichiatriche e disturbi dello sviluppo. A darne prova è un gruppo di ricerca guidato dalla Tufts University School of Medicine nel Massachusetts, che conferma, in uno studio condotto anche su volontari di sesso maschile, come tratti di vulnerabilità nei bambini possano essere collegati a queste alterazioni, dette epigenetiche, trasmesse dai genitori. I risultati della ricerca sono pubblicati su Translational Psychiatry. Ciò che viene ereditato non è una sequenza di Dna (che non subisce cambiamenti) associata al trauma, ma una variazione di come i geni si esprimono – dunque si manifestano – nell’organismo (il cosiddetto fenotipo).

Continua a leggere su Repubblica.it