Ho un wearable a carico della Asl

Share this:











Biosensori, kit di monitoraggio per pazienti cronici, e persino lenti a contatto high tech che registrano la glicemia. Il mercato della salute indossabile è in piena espansione: i wearable device sono un’autentica rivoluzione nel campo della salute, che promette di regalare qualità di vita e sostenibilità a pazienti fragili, anziani e malati cronici. Negli Usa, Medicaid e Medicare, i due programmi federali di assistenza sanitaria per anziani e fasce meno abbienti, hanno deciso di includere l’analisi dei dati raccolti dai sensori indossabili tra le prestazioni rimborsabili.

Continua a leggere su Repubblica.it