Genitori spegnete il cellulare, non fa bene al rapporto coi figli

SMARTPHONE, computer, tablet e altri dispositivi assorbono gran parte del nostro tempo quotidiano. E a volte diventano un rifugio dai problemi: tuttavia, l’uso eccessivo non rappresenta un buona soluzione. Questo vale soprattutto per chi ha figli piccoli: per fuggire dallo stress quotidiano, causato dalla difficoltà di gestire capricci e comportamenti iperattivi dei bambini, il genitore spesso evita il confronto col piccolo chiudendosi sempre più tempo davanti alle tecnologie digitali. Una scelta, questa, che non si rivela delle più adatte, come dimostra uno studio su Pediatric Research: la relazione fra adulti e bambini non migliora e a lungo andare i piccoli diventano ancora più irrequieti e lamentosi.

Continua a leggere su Repubblica.it