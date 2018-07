Incinta, scopre tumore al seno. Curata una giovane a Modena

Share this:











AVEVA 36 anni ed era al quarto mese di gravidanza, quando si è presentata alla radiologia dell’ospedale universitario di Modena, per un piccolo nodulo al seno. Durante quella visita la radiologa non solo aveva confermato il sospetto, ma aveva trovato anche un altro tumore, nell’altro seno. È passato quasi un anno da allora e oggi Gaia (nome di fantasia) non solo gioca con il suo bambino, ma sta bene ed è in remissione, anche se bisognerà aspettare i consueti cinque anni prima di dichiararla ufficialmente “guarita”.

Continua a leggere su Repubblica.it