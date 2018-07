Che cos’è la sindrome di Guillain-Barré, la malattia dell’allenatore dell’Uruguay Tabárez

Share this:











#Tabarez in questi giorni è uno dei principali hashtag sui social network. Dopo la vittoria dell’Uruguay che ha messo fine ai sogni di gloria del Portogallo di Cristiano Ronaldo ai i Mondiali di calcio 2018, tutti stanno imparando a conoscere Oscar Tabarezda Montevideo, l’allenatore in stampelle – o Il Maestro, come è stato soprannominato visto il suo passato da insegnante. Se ve lo state chiedendo, quel distinto signore claudicante non è semplicemente anziano, ma è affetto dalla sindrome di Guillain-Barré, una neuropatia che in alcuni casi porta alla paralisi e alla morte. L’aveva detto Tabárez stesso due anni fa, ma la patologia non l’ha fermato: con la forza d’animo e la dignità che lo contraddistinguono, a ogni partita c’è. La stessa forza e la stessa dignità con cui la squadra sudamericana per cui ormai mezzo mondo fa il tifo si appresta ad affrontare la Francia.

