Virgin Galactic prende accordi con un’azienda pugliese. Obiettivo: voli suborbitali

Share this:











Richard Brandson, fondatore della Virgin Galactic sceglie un’azienda pugliese, la Sitael del gruppo Angel, fondato dall’imprenditore italiano Vito Pertosa, per lo sviluppo del primo veicolo spaziale che in un futuro non lontano potrebbe portare i primi turisti nello spazio. E la base di partenza potrebbe essere Grottaglie, in provincia di Taranto. La notizia è stata appena diffusa dall’Agenzia spaziale italiana (Asi). Ecco i dettagli dell’accordo e di un successo italiano.

Continua a leggere su Wired.it