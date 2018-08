Share this:











Negli Usa, la Food and Drug Administration (Fda) mette in guardia sui rischi dell’uso di laser per trattare condizioni come l’atrofia vaginale, legate alla menopausa, naturale o indotta dai farmaci come quelli per il tumore al seno. “Attualmente – riporta l’agezia statunitense – nessun dispositivo laser né nessuna procedura sono approvati dalla Fda per un utilizzo sul tessuto vaginale”.

