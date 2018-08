Un nuovo farmaco aumenta la sopravvivenza nel tumore del seno avanzato

Share this:











UN NUOVO passo avanti contro il cancro. Oggi si aggiunge un tassello nella lotta contro il tumore al seno metastatico, in particolare per chi ha mutazione dei geni Brca 1 e 2, grazie a un nuovo farmaco che agisce specificamente bloccando l’azione di un enzima, il Parp, che favorisce la proliferazione della malattia. Il talazoparib, il medicinale in questione, un Parp-inibitore, è stato in grado di prolungare la sopravvivenza libera da progressione della malattia, ovvero il periodo di tempo in cui i farmaci riescono a impedire che il tumore progredisca. La ricerca è pubblicata sul New England Journal of Medicine.

Continua a leggere su Repubblica.it