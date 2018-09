Farmacia Narrativa: così le storie sono di aiuto a pazienti e professionisti

Share this:











Riconoscere nelle “narrazioni” integrate ai principi della medicina basata sulle prove scientifiche uno strumento utile non solo per l’incontro tra medico e paziente ma anche per il farmacista, professionista di riferimento per quanto attiene la terapia a tutto tondo. E’ stato questo l’obiettivo di una giornata di studio dedicata alla Farmacia Narrativa che si è svolta il 7 giugno scorso al Museo delle Arti Sanitarie e Farmacia Storica degli Incurabili di Napoli.

Continua a leggere su Omni News – Il Giornale della Medicina Narrativa Italiana