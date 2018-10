Ad ogni cultura il suo orgasmo

Share this:











USIAMO anche la faccia per mostrare i più svariati stati d’animo: felicità, tristezza, angoscia, ansia, dolore, piacere. Ma se alcune espressioni sono le stesse per sensazioni del tutto diverse, come possono servire da strumento di comunicazione davvero efficace? La domanda è quella che ha ispirato uno studio apparso in questi giorni sulle pagine di Pnas da parte di un team di ricercatori sparsi tra Regno Unito e Spagna, interessati a capire se davvero il linguaggio della nostra faccia sia lo stesso, per esempio, quando proviamo dolore o quando abbiamo un orgasmo. Perché non solo credenza popolare vuole che sia così, ma anche alcuni studi sembrano suggerire che dolore e piacere siano indistinguibili, almeno sulla faccia. Ma a quanto pare le cose potrebbero stare diversamente: se l’espressione del dolore sembra essere piuttosto universale, quella dell’orgasmo no, plasmata invece dalla cultura.

