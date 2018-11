Così la società ci impone il jet lag: d’inverno “soffriamo” di più

Share this:











SCADENZE, ricorrenze, appuntamenti: queste consuetudini dominano le nostre giornate e contribuiscono a determinare il jet lag sociale, uno sfasamento fra i ritmi imposti dagli impegni e il nostro naturale ritmo circadiano, che regola l’alternanza sonno-veglia ed altri processi fisiologici. Oggi, un gruppo di ricerca, guidato dalla Università di Chicago, ha misurato il jet lag sociale attraverso la valutazione delle interazioni sul social network Twitter. La ricerca mostra che lo sfasamento alla base del jet lag è legato ad abitudini sociali e culturali, in particolare alla scansione temporale dei nostri impegni sul calendario. Non è un caso, dunque, che il jet lag sociale sia maggiore in inverno piuttosto che in estate. I risultati dello studio sono pubblicati su Current Biology.

