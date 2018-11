I Neanderthal non erano così violenti

Share this:











Dura la vita dei Neanderthal, almeno nel nostro immaginario. I cugini più famosi dei sapiens che vivevano in Europa ed Asia fino a circa 40mila anni fa, sono infatti stati spesso rappresentati come protagonisti di vite violente e pericolose. Una ricostruzione dovuta principalmente al fatto che la maggior parte dei crani ritrovati di questi ominidi presentano ferite e lesioni, attribuite a comportamenti violenti e al loro stile di vita nomade, basato sulla caccia di mammiferi di grandi dimensioni quali orsi o iene. Ma al ritratto del Neanderthal ha forse contribuito anche lo stereotipo duro a morire dell’uomo rude, rozzo, e poco evoluto. Tutto da rivedere però secondo le ricerche che si sono accumulate negli ultimi tempi. Uno studio pubblicato su Nature mette ora in dubbio anche l’ipotesi dell’uomo violento e mostra invece come i Neanderthal e i sapiens vissuti nel Paleolitico superiore (tra i 40mila e i 10mila anni fa) presentassero numeri comparabili di traumi e ferite, in particolare alla testa.

Le ferite dei Neanderthal

Katerina Harvati e il suo team hanno confrontato il numero di ferite alla testa subite da alcuni Neanderthal e Homo sapiens utilizzando la più grande raccolta a disposizione di reperti di questo tipo. Per ciascuno, gli scienziati hanno registrato la presenza o meno di ferite al cranio, sesso, età al momento della morte, stato di preservazione dello scheletro e luogo di ritrovamento.

Dai dati raccolti è stato evidente che il numero di traumi cranici subiti da entrambi i gruppi era simile, e non più alto per i Neanderthal, come inizialmente si credeva. “I risultati ottenuti confutano l’ipotesi che i Neanderthal fossero più propensi a subire ferite alla testa rispetto ai sapiens,” ha commentato Harvati. “Di conseguenza, non è detto che a questi ominidi possano essere attribuiti comportamenti sociali violenti e tecniche di caccia inferiori.”

Più ferite nei giovani

I ricercatori hanno inoltre osservato che sia tra i Neanderthal che tra gli Homo sapiens, gli individui di sesso maschile presentavano una maggiore frequenza di ferite alla testa, un fatto che, secondo gli autori, può essere spiegato dai diversi ruoli e comportamenti dei due sessi nelle società del tempo. Una differenza interessante aveva invece a che fare con l’età degli individui che avevano subito i traumi: in media, era infatti più probabile che i Neanderthal fossero feriti quando erano giovani, mentre i sapiens presentavano ferite di questo tipo in tutte le fasce di età. “In generale i nostri risultati mostrano come lo stile di vita dei Neanderthal non fosse poi molto più pericoloso di quello dei nostri antenati, i primi Europei moderni,” ha concluso Harvati.

Riferimenti: Nature

Immagine di copertina: : Gleiver Prieto & Katerina Harvati