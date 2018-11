Perché non abbiamo peli sui palmi delle mani e sulle piante dei piedi

Share this:











Perché testa, gambe e braccia hanno i peli e palmi di mani e piante dei piedi no? L’evoluzione umana ha guidato i cambiamenti che hanno portato l’uomo a essere come è oggi, peloso in alcune parti e glabro in altre, mentre i nostri antenati erano molto più pelosi di noi. Tuttavia, quali chiavi biologiche, nello specifico, hanno determinato questo assetto? A rispondere alla domanda è un gruppo che ha pubblicato la ricerca sulla rivista Cell Reports. Queste scoperte, in futuro, potranno essere utili anche per aprire nuove strade per contrastare la calvizie o aiutare la ricrescita di altri tessuti.

