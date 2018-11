Share this:











Le statine, i noti farmaci anticolesterolo, ampiamente utilizzati per ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, potrebbero rivelarsi utili anche per abbassare il rischio di metastasi nelle donne con tumore al seno e, quindi, di mortalità per questa malattia. A dirlo è uno studio condotto dell’Università di Pittsburgh, pubblicato sul British Journal of Cancer.

