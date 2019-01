Dopo i 50 anni, chi è soddisfatto della propria vita è anche più in salute

Share this:











La percezione che la propria vita sia piena di obiettivi e ricca di attività appaganti può essere il motore di un migliore stato di salute e benessere psico-fisico, soprattutto da adulti e da anziani. A mostrarlo è un vasto studio condotto da due ricercatori inglesi, che hanno studiato gli aspetti e i comportamenti che fanno sentire le persone con più di 50 anni realizzate e felici. I ricercatori hanno osservato che chi è più soddisfatto ha anche una forma fisica migliore e un più basso rischio di incorrere in patologie, come la depressione e il dolore cronico. La ricerca è pubblicata su Proceedings of the National Academy of Science.

