Destri o mancini? Dipende anche dalla durata dell’allattamento

DA COSA dipende se siamo mancini o destri? In parte dalla genetica, ma non solo: a influire su quale sarà la nostra mano dominante, infatti, sono anche alcuni fattori esterni, come per esempio l’allattamento al seno. Secondo uno studio dell’Università di Washington, pubblicato sulla rivista Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, la probabilità di usare una mano o l’altra cambia in base a quanto tempo siamo stati allattati: stando alle analisi dei ricercatori, un utilizzo precoce del biberon è associato a una maggior tendenza all’uso della sinistra. E la spiegazione, raccontano gli scienziati, è da ricercare nel fatto che l’allattamento influisce su un fenomeno noto come laterizzazione emisferica, cioè il processo che determina la localizzazione di specifiche funzioni cerebrali, come quella che controlla la specializzazione delle mani, in uno dei due emisferi cerebrali.

