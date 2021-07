Bezos nello Spazio: come seguire in diretta il volo della Blue Origin

Dopo Branson è la volta di Bezos. I primi astronauti a bordo del veicolo New Shepard della Blue Origin partiranno tra poche ore dal Texas. L’appuntamento per il volo dell’equipaggio di Jeff Bezos, Mark Bezos, Wally Funk e il giovanissimo Oliver Daemen – appena 18 anni – è alle nostre 15. La presenza della Funk e di Daemen, rispettivamente 82 e 18 anni, rende l’evento di per sé già un record, perché si tratta della persona più anziana e più giovane rispettivamente ad aver volato nello Spazio, rivendicavano nei giorni scorsi dalla Blue Origin.

Our astronauts have completed training and are a go for launch. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/rzkQgqVaB6 — Blue Origin (@blueorigin) July 19, 2021

Non sarà possibile seguire il lancio del New Shepard (il sedicesimo volo per il veicolo) dal vivo, ma dalle nostre 13:30 si apre la diretta streaming per non perdersi il volo suborbitale di Bezos.