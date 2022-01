Ci sono rimedi scientifici per l’hangover?

Nausea, mal di testa, disidratazione e la sensazione di essere stato calpestato da una mandria di gnu sono alcuni dei sintomi che si presentano dopo una sbornia. E allora via di rimedi che l’amico del cugino assicura funzionino, garantito. Eppure in letteratura scientifica si trova davvero molto poco sulle sostanze che, secondo alcuni, possono mitigare o addirittura prevenire i postumi della sbronza.

Alcuni ricercatori del King’s College London, del South London College e della Maudsley NHS Foundation Trust hanno provato a mettere insieme gli studi sul tema, componendo una revisione sistematica. Ma se vi aspettate la ricetta miracolosa, rimarrete delusi.

Hangover, tanti rimedi con poca scienza

Il documento, pubblicato sulla rivista Addiction, è stato redatto prendendo in considerazione 21 studi randomizzati controllati con un placebo sugli effetti a contrasto dell’hangover di sostanze come l’estratto di chiodi di garofano, il ginseng rosso, la curcumina, il succo di pera coreana e altro ancora. Alcune (poche) di queste, sostiene chi ha condotto le ricerche, funzionano producendo dei miglioramenti statisticamente significativi.

Per gli autori della revisione sistematica, però, tutti gli studi hanno problemi metodologici o riportano misurazioni non precise, per esempio non ci sono scale validate per valutare gli effetti della sbornia e eventuali miglioramenti. Inoltre, non possono essere paragonati tra loro perché non ci sono duplicati (cioè non ci sono due indagini sulla stessa sostanza), i tipi di alcol impiegati sono molto diversi così come le tempistiche di assunzione, e in alcuni casi non viene specificato se insieme all’assunzione di alcolici i partecipanti hanno potuto mangiare. Otto ricerche, poi, hanno coinvolto solo uomini.

Le “prove” prodotte, insomma, sono di scarsa qualità.

Tanto lavoro da fare

Mancano anche studi sull’efficacia di farmaci come il paracetamolo o l’aspirina per la sbornia, concludono gli autori. Insomma, per essere un tema di così forte interesse pubblico ci sono davvero poche informazioni e ampio spazio di indagine.

“Per il momento – ha commentato Emmert Roberts, uno degli autori della revisione – il modo più sicuro di prevenire i sintomi dell’hangover è quello di astenersi dal bere alcolici o di consumarne con moderazione”.

Riferimenti: Addiction

