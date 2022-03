Come aiutare l’Ucraina: dalle donazioni alla disponibilità di alloggi per i rifugiati

Raccolta cibo e beni di prima necessità, alloggi a disposizione, donazioni. Lo scoppio della guerra in Ucraina ha innescato diverse iniziative benefiche a sostegno della popolazione duramente colpita in questi giorni. Per chi volesse partecipare, sono diversi i metodi a disposizione, ne abbiamo messi insieme alcuni.

Donazioni

Praticamente ogni organizzazione o agenzia umanitaria ha attivato canali dedicati al supporto dell’emergenza in Ucraina. Ecco come donare (link diretto sul nome delle diverse organizzazioni) ad alcune delle principali.

Medici senza frontiere, che ha distribuito kit per ferite da guerra e inviato attrezzature mediche per gli ospedali;

che ha distribuito kit per ferite da guerra e inviato attrezzature mediche per gli ospedali; Unicef , che si occupa di assistenza ai bambini e famiglie colpite;

, che si occupa di assistenza ai bambini e famiglie colpite; Save the Children per l’assistenza e la tutela dei bambini nelle zone colpite;

per l’assistenza e la tutela dei bambini nelle zone colpite; Unhcr, che di dedica all’assistenza a sfollati e rifugiati;

che di dedica all’assistenza a sfollati e rifugiati; La Croce rossa , per attività di primo soccorso, beni di prima necessità, assistenza socio-sanitaria e psicologica;

, per attività di primo soccorso, beni di prima necessità, assistenza socio-sanitaria e psicologica; World Food Programme per fornire assistenza alimentare;

per fornire assistenza alimentare; Numero solidale 45525, per inviare 2 euro con sms da cellulare o 5 o 10 euro con chiamate da reti fisse.

Mettere a disposizioni alloggi

Airbnb nei giorni scorsi ha fatto sapere di aver messo a disposizione alloggi a breve termine per 100 mila rifugiati, “finanziati da Airbnb, Inc. e dai donatori del Fondo per i Rifugiati di Airbnb.org, oltre che dalla generosità degli host attraverso Airbnb.org”. Infatti, accedendo al sito, è possibile aiutare a fornire alloggi sia attraverso donazioni che fornendo alloggi gratuiti.

Ma anche fuori dal circuito è possibile participare, per esempio offrendo la propria disponibilità all’ospitalità in famiglia su Refugees welcome in Italia (clicca qui per registrare la tua casa) o segnalandola a iniziative che se ne occupino, come la Caritas ambrosiana (scrivendo a o stranieri@caritasambrosiana.it., sul sito del comune di Milano ulteriori informazioni).

Una lista più esaustiva di come aiutare la popolazione ucraina potete trovarla su globalcitizen.org impegnata alla lotta alla povertà.

Credits immagine: Gayatri Malhotra on Unsplash