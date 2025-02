Scoperto in Cina un nuovo coronavirus dai pipistrelli

Unemerge dalle ricerche del(Wiv), il laboratorio in Cina accusato di essere il vero luogo di origine della pandemia di. E adesso un team guidato dalla virologaha isolato, chiamato, potenzialmenteanche per altri mammiferi,compreso. Lo studio è pubblicato sulla rivista Science.

Il nuovo coronavirus

Diciamolo subito: non c’è nessun allarme. Hku5-Cov-2, identificato dai ricercatori del Wiv, è un virus isolato da campioni prelevati nel 2014 in grotte abitate da pipistrelli, e lì, per il momento, è rimasto. La differenza rispetto ad altri patogeni animali è che, in base alle analisi effettuate, il nuovo coronavirus ha alcune caratteristiche simili a Sars-Cov-2 che lo rendono potenzialmente pericoloso per l’essere umano.