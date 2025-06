Cosa ha di speciale la Luna delle fragole?

Se vi emoziona guardare la Luna non potete perdervi questo suo nuovo spettacolo. L’11 giugno, infatti, ci sarà la cosiddetta Luna delle fragole, ossia il plenilunio di giugno. Ecco come e quando guardare all’insù per godersi al meglio l’evento astronomico.

L’evento

Lo spettacolo della Luna delle fragole si verificherà l’11 giugno 2025 alle 09:44 (ora italiana) quando purtroppo in Italia sarà giorno. Ma niente panico, perché l’occasione per ammirarla sarà nella notte tra il 10 e l’11 giugno, quando la Luna sarà estremamente bassa sull’orizzonte, regalandoci al suo sorgere colori intensi e caldi, che vanno dall’arancione al rossastro. “La Luna piena si verifica nelle ore diurne, al mattino dell’11 giugno, con la Luna già tramontata”, spiegano dall’Unione astrofili italiani (Uai). “Potremo quindi osservare la Luna quasi piena nella notte fra il 10 e l’11 , mentre avrà appena iniziato la fase calante la notte successiva, tra l’11 e il 12, quando la vedremo culminare al punto più basso, intorno alle 2 di notte”.

Più bassa che mai

La Luna delle fragole di quest’anno, inoltre, segnerà il percorso più basso del nostro satellite nel cielo da oltre 18 anni. “La Luna piena prossima al solstizio, che si trova all’opposizione rispetto al Sole, transiterà nelle costellazioni zodiacali più basse nella volta celeste, in una situazione simile a quella del Sole al Solstizio invernale”, spiegano gli esperti, precisando che attraverserà le costellazioni dello Scorpione, dell’Ofiuco e del Sagittario. Inoltre, dato che l’orbita lunare è inclinata di poco più di 5° sull’eclittica, “questo angolo si può sottrarre o aggiungere ai valori delle declinazioni estreme che possono essere raggiunte dal Sole. La Luna raggiunge questi valori massimi e minimi seguendo un ciclo di 18,6 anni. Quindi per trovare un’altra Luna così bassa in cielo dovremo attendere l’anno 2043”.

La Luna delle fragole

La Luna piena di giugno, come vi abbiamo già raccontato, veniva chiamata Luna delle fragole nella tradizione delle popolazioni native del Nord America proprio perché a quelle latitudini le fragole maturano proprio in questo periodo. Tuttavia, i nomi dati alla Luna piena di giugno dai diversi calendari popolari sono molti altri: Luna della fioritura, Luna del grano verde, Luna dello zappatore, Luna della nascita. In Europa, un nome diffuso era Luna rosa, in riferimento alla fioritura delle rose o al colore rosato di cui si tinge la Luna piena con l’avvicinarsi del solstizio d’estate.

Come vederla

Dato che la Luna delle fragole sarà estremamente bassa sull’orizzonte, per ammirarla al meglio, oltre ad allontanarsi per quanto possibile dalle luci delle città, bisognerà avere visuale completamente libera verso est e poi verso ovest, perché anche in piena notte il nostro satellite rimarrà vicino all’orizzonte. “Dall’Italia centrale, ad una latitudine di 42°, la Luna al suo culminare a Sud si troverà al massimo a circa 19° sull’orizzonte”, concludono dall’Uai.

