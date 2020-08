Crew Dragon, come seguire lo splashdown della navicella di Space X

Crew Dragon sta per tornare sulla Terra. La navicella di Space X che alla fine dello scorso maggio aveva portato – per la prima volta nella storia da parte di un privato – astronauti americani nello Spazio, sta per concludere la sua prima missione. Dopo il lancio da Cape Canaveral e l’arrivo sulla Stazione spaziale internazionale (Iss), è tempo ora di tornare a casa per gli astronauti Robert Behnken e Douglas Hurley. Tempo permettendo, ricordano dalla Nasa. Il maltempo, infatti, aveva ritardato anche la partenza della navicella (soprannominata Endeavour) e la presenza della tempesta Tropicale Isaia potrebbe complicare anche il ritorno degli astronauti, previsto al largo delle coste della Florida.

Anche per questo il sito di splashdown non verrà comunicato che poche ore prima del distacco della navicella dalla Stazione spaziale, spiegano dal blog che segue la missione. Sono infatti sette i possibili siti di ammaraggio al largo della Florida previsti per il rientro di Endeavour, nell’Oceano Atlantico o nel Golfo del Messico, che vengono passati al vaglio non solo per ottimizzare un rientro in buone condizioni meteo, ma anche per ridurre i tempi di viaggio e possibilmente rientrare a terra durante le ore diurne.

Il distacco della navicella dalla Iss è previsto nelle primissime ore di domenica mattina, mentre lo splashdown alle nostre 20:42 della stessa giornata. La Nasa trasmetterà live tutti i momenti salienti della fase rientro, a partire dalla tradizionale cerimonial di farewell degli astronauti e poi durante tutto il viaggio. L’appuntamento è sulla Nasa TV a partire da poco prima della mezzanotte di stasera.

Riferimenti: Nasa

Immagine di copertina: Il recupero della navicella Crew Dragon dall’Oceano Atlantico dopo un test condotto senza equipaggio lo scorso anno (Credits: Space X via Nasa Kennedy Flickr (CC))