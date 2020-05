Space X, segui l’arrivo della Crew Dragon sulla Stazione spaziale

Dopo i timori per il possibile maltempo, che aveva rimandato tutto mercoledì, ieri la Crew Dragon ce l’ha fatta. La navicella di Space X è partita da Cape Canaveral, aprendo una nuova era dell’espolazione spaziale, quella in cui per la prima volta un privato, la compagnia di Elon Musk, trasporta astronauti americani nello Spazio. Americani in partenza da suolo americano: non succedeva da nove anni, dalla fine dell’era degli Space Shuttle. Dopo i primi istanti iniziali, in cui da terra abbiamo assistito al distacco del primo e del secondo stadio del razzo, e quindi l’arrivo in orbita, prosegue ora il viaggio dei due astronauti a bordo della Crew Dragon, Robert Behnken e Douglas Hurley.

Il lancio della Crew Dragon, dalla storia piattaforma a Cape Canaveral da cui partirono le missioni Apollo direte verso la Luna.

(Foto: dal live di Ambasciata Usa)



La separazione del primo stadio del razz, vista dal razzo (Foto: live Nasa)



Gli astronauti Robert Behnken e Douglas Hurle a bordo della capsula Crew Dragon, pochi minuti dopo il lancio (Foto: live Nasa)

Segui live la diretta del docking con la Stazione spaziale

Così come per il lancio e tutte le fasi della missione Demo-2 di Space X e della Nasa, anche per il docking è prevista la diretta delle operazioni. Per seguirla basta collegarsi al canale della Nasa Tv. Il programma? Alle 16:27 è previsto il docking con la Stazione spaziale, e alle 18:45 l’apertura dello sportello. Seguirà cerimonia di benvenuto per gli astronauti americani.

Credits immagine copertina: Nasa