Le dirette per seguire l’eclissi di Luna del 16 maggio

La mattina del 16 maggio avremo l’occasione di ammirare un’eclissi totale di Luna, solo parzialmente dall’Italia, visto che la totalità comincerà quando il satellite sarà tramontato. Le primissime fasi non sono molto apprezzabili a occhi inesperti, per questo il modo migliore per gustarsi l’evento è approfittare delle dirette live messe a disposizione da posti più favoriti dalle osservazioni.

Eccone alcuni. Unica accortezza: puntate gli orologi presto. Si entra nel vivo delle fasi più apprezzabili intorno alle 4:30 del mattino, con l’eclissi parziale, mentre per la totalità bisognerà aspettare ancora un’oretta. Vale la pena vedere la Luna tingersi di rosso.

La diretta della Nasa

La diretta di Time and Date

La diretta del Virtual Telescope

