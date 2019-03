Il latte materno contiene anche funghi e batteri

Il latte materno contiene anche fermenti e funghi, come ha dimostrato un gruppo di ricerca spagnolo. Così questo latte è un serbatoio di microorganismi diversi, importanti per lo sviluppo del microbioma intestinale (e del “micobiota”, l’insieme dei funghi) del lattante







Il latte materno è un serbatoio di elementi benefici per il lattante. Oltre ad essere una fonte completa di nutrimento, con proteine, vitamine ed altri nutrienti, contiene anche batteri, come hanno mostrato diversi studi, che contribuiscono a formare il microbioma intestinale del neonato. Oggi, un gruppo di ricerca ha rilevato la presenza, nel latte materno, anche di fermenti e funghi. I ricercatori hanno pubblicato i risultati su Applied and Environmental Microbiology, la rivista dell’American Society for Microbiology. Questo dato conferma la varietà dei microorganismi presenti nel latte materno, un’ulteriore prova della sua importanza.

