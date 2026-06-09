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Luna, Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis III

Sandro Iannaccone
Sandro Iannaccone
Luca Parmitano

Luca Parmitano torna nello Spazio. La Nasa ha ufficialmente annunciato l’equipaggio che prenderà parte alla missione Artemis III: l’astronauta italiano, in forze all’Agenzia spaziale europeag, avrà il ruolo di pilota, e ad affiancarlo ci saranno i colleghi Nasa Randy Bresnik (comandante) e gli specialisti di lander Frank Rubio e Andre Douglas. Artemis III è una sorta di “volo di prova” con equipaggio in orbita terrestre: obiettivo principale è testare le operazioni e i sistemi necessari per i futuri allunaggi, e in particolare le capacità di rendezvous e attracco con i “pathfinder” dei sistemi di atterraggio lunare. Nel prossimo futuro, l’equipaggio inizierà un rigoroso programma di addestramento sui sistemi della navicella Orion e sulle operazioni dei moduli di atterraggio umano.

Selezionato nel 2007 dall’Aeronautica militare italiana per diventare pilota collaudatore, Luca Parmitano si è formato presso la scuola francese Epner a Istres, ha accumulato oltre 2000 ore di volo, è qualificato su oltre 20 tipologie di aerei militari ed elicotteri e ha volato su più di 40 tipi di velivoli. Finora, ha trascorso 366 giorni nello spazio, nel corso delle missioni Volare e Beyond a bordo della Stazione spaziale internazionale, di cui è stato anche comandante. Durante le sue missioni, ha supportato centinaia di esperimenti e completato sei “passeggiate spaziali”, o più correttamente attività extraveicolari, per un totale di oltre 30 ore. Al momento, si occupa di ufficiale di collegamento tra Esa e Nasa al Johnson Space Center dell’agenzia statunitense, a Houston, e dell’addestramento di nuovi astronauti.

“Sono davvero onorato di far parte di questo equipaggio”, ha detto Parmitano, “e allo stesso tempo profondamente grato: non vedo l’ora di lavorare con i miei compagni. Come pilota collaudatore, questa è una missione da sogno, poiché potremo contribuire a testare i sistemi e a sviluppare procedure affinché i futuri equipaggi possano spingersi più lontano e, in definitiva, riportare l’umanità sulla Luna”. In questa missione – a parte la presenza di Parmitano – c’è tanta Europa: Daniel Neuenschwander, direttore dell’Esplorazione umana e robotica dell’agenzia, ha ricordato anche la fornitura del terzo European Service Module (Esm), elemento essenziale della navicella Orion, capace di fornire energia, propulsione, controllo termico, acqua e aria per i quattro astronauti a bordo.

La struttura del modulo è prodotta in Italia da Thales Alenia Space a Torino, con l’assemblaggio finale a cura del prime contractor Airbus a Brema, in Germania. Lo sviluppo coinvolge 20 appaltatori principali e oltre 100 fornitori da 13 Stati membri dell’ESA. Il terzo modulo ha lasciato Brema nell’agosto 2024 a bordo della nave da trasporto Canopée ed è stato ufficialmente consegnato alla NASA nel settembre 2025; attualmente è in fase di test al Kennedy Space Center in Florida, e sarà presto collegato al Crew Module di Orion. Il lancio della missione è previsto per il prossimo anno.

Credits immagine e video: Esa

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