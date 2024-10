Il Nobel per la chimica 2024 ai programmi che prevedono la struttura delle proteine

Per scoprire la struttura tridimensionale delle proteine venne così sviluppata una tecnologia conosciuta come cristallografia a raggi X, fruttata il premio Nobel per la chimica del 1962 ai biologi John Kendrew e Max Perutz. Ed è con questa tecnica che il premio Nobel per la chimica del 1972 Christian Anfinsen ha scoperto che se si fa dispiegare una proteina, riportandola allo stato di semplice catena di aminoacidi, questa torna poi a ripiegarsi nella stessa struttura 3D che aveva in origine, dimostrando così che la struttura tridimensionale dipende unicamente dalla sequenza di aminoacidi. Si aprì così quella che un altro premio Nobel per la chimica (tanta densità di Nobel aiuta a capire l’importanza di questo campo di studi), l’esperto di ribosomi Venkatraman Ramakrishnan, ha definito una “la grande sfida cinquantennale della biologia”: scoprire come determinare la struttura che assumerà una proteina, a partire dalla sequenza di aminoacidi da cui è composta.

Ci pensa l’AI

La cristallografia a raggi X è una tecnica di analisi raffinata, ma è anche lenta, costosa, e non può essere utilizzata con tutte le proteine. E infatti, se le sequenze di dna conosciute e depositate nei database pubblici sono quasi tre miliardi, e le proteine di cui si conosce la sequenza di aminoacidi più di 200 milioni, quelle di cui è stata studiata la struttura tridimensionale non sono più di 200mila. Poterla prevedere partendo semplicemente dagli aminoacidi che la costituiscono fornirebbe quindi uno strumento preziosissimo alla ricerca. E per questo, nel 1994 venne lanciato un progetto, il Critical Assessment of Protein Structure Prediction (Casp), trasformatosi poi in un competizione scientifica, che ogni due anni ha visto gareggiare team di tutto il mondo per provare a indovinare la struttura tridimensionale di alcune proteine (di cui era conosciuta ma ancora non divulgata) basandosi unicamente sulla loro sequenza di aminoacidi.