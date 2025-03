Come osservare l’eclissi parziale di Sole del 29 marzo

Per il 29 marzo è prevista un’eclissi parziale di Sole che sarà visibile dal nord, centro e parte del sud Italia. In quell’occasione la Luna passerà di fronte alla nostra stella e proietterà la sua ombra sulla Terra, in particolare su una parte dell’emisfero boreale. Ecco in quale fascia oraria osservare l’evento dalle varie zone dell’Italia. Ricordiamo fin da subito che è fortemente consigliato osservare il Sole attraverso appositi filtri per evitare danni alla vista.

L’eclissi parziale di Sole in Italia

Come anticipato, non si tratterà di un’eclissi totale ma di un’eclissi parziale di Sole. La magnitudine sarà pari a 0.936, ciò significa che circa il 94% del disco solare verrà oscurato dalla Luna al culmine dell’evento, ma la percentuale effettiva varierà notevolmente a seconda della posizione geografica.

Al Nord Italia la percentuale di copertura del diametro solare sarà maggiore rispetto al centro e al sud del paese. Secondo le previsioni dell’Unione Astrofili Italiani (Uai), a Milano il Sole verrà eclissato dalla Luna per il 19,2% (mentre la Nasa stima una copertura un po’ inferiore in corrispondenza del capoluogo lombardo, pari al 10%). Sempre secondo l’Uai, la percentuale di diametro solare coperto sarà pari al 7,9% a Roma e all’1,8% a Napoli.

L’evento inizierà alle 11:20 a Milano, alle 11:34 a Roma e alle 11:50 a Napoli. Il massimo è previsto pochi minuti dopo le 12 (12:03-12:04) in tutte e tre le città. L’eclissi parziale di Sole non sarà invece visibile dalla Basilicata, dalla Calabria, dalla Sicilia e da parte della Puglia (dal Gargano sì, mentre dall’area di Bari no). Chi volesse seguire l’evento in streaming potrà farlo attraverso canali ufficiali che lo trasmetteranno online (un esempio è il canale YouTube del Royal Observatory di Greenwich).

Gli altri paesi interessati dall’eclissi parziale di Sole

Globalmente, si stima che circa 814 milioni di persone potranno assistere all’eclissi parziale di Sole, ma saranno solo poche decine di migliaia nel nord del Quebec a poter osservare un oscuramento superiore al 90%. In alcune zone della Groenlandia, inoltre, l’oscuramento raggiungerà o supererà l’80%.

Come mostra la mappa interattiva di Google, per quanto riguarda l’Europa i più fortunati saranno gli abitanti del nord-ovest del continente: a Reykjavík, in Islanda, il disco solare verrà eclissato per circa il 68%. Altrove l’evento sarà visibile dalla zona nord-occidentale dell’Africa e dalla Russia settentrionale.

