Sul lato nascosto della Luna c’è una strana sostanza simile a un gel

Sul lato nascosto della Luna, il rover Yutu-2 della missione cinese Chang’e 4 ha appena fatto una scoperta davvero bizzarra: sul suolo di un piccolo e giovane cratere, ha trovato una strana sostanza finora sconosciuta che gli esperti dell’agenzia spaziale cinese hanno descritto come un “gel caratterizzato da una misteriosa lucentezza”. Sebbene il team di ricercatori non abbia ancora capito di cosa si potrebbe trattare esattamente, come riporta Space.com l’ipotesi più accreditata per ora è che il materiale sia di natura vetrosa e si sia formato dal calore sprigionato dall’impatto che ha originato il piccolo cratere.

La scoperta di Yutu-2

Il 28 luglio scorso, ossia tre giorni dopo l’inizio del giorno lunare 8 di due settimane, Yutu-2 si stava preparando a entrare in una fase di letargo, un processo di spegnimento che serve per proteggere i delicati macchinari dal surriscaldamento delle potenti radiazione del Sole. Ma, poco prima di procede allo spegnimento del rover, il team del Centro di controllo aereospaziale di Pechino ha notato qualcosa di insolito nel cratere. Facendo avanzare Yutu-2 verso il cratere, i ricercatori hanno scoperto una strana sostanza luccicante. Secondo i dati del rover, che si è servito di telecamere e spettrometri per analizzare la composizione dell’interno lunare, questo materiale differiva da quello circostante per forma, colore e consistenza (per ora, tuttavia, non è stata diffusa alcuna immagine).

Il misterioso gel

Non abbiamo ancora risposte dalle analisi, ma stando a quanto riferito per ora dagli esperti, la superficie della Luna è piuttosto asciutta ed è quindi possibile che la strana sostanza gelatinosa appena trovata dal rover sia più probabilmente un materiale fuso e successivamente indurito piuttosto che una sostanza soffice e gelatinosa. Dopo essersi spento il 7 agosto, Yutu-2 si è risvegliato il 25 agosto scorso per continuare il suo viaggio verso ovest alla ricerca di nuove scoperte che riescano a spiegare finalmente la natura di questa strana sostanza presente sul lato nascosto della Luna.

Via: Wired.it

Leggi anche: La Cina conquista la faccia nascosta della Luna