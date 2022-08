Ritorno sulla Luna, Artemis 1 pronta a partire. Ma il lancio è rimandato

Aggiornamento: Countdown sospeso per problemi riscontrati al motore 3. Cancellato il viaggio e rimandato per ora a venerdì 2 settembre.

Dovrebbe partire oggi, 29 agosto 2022, per la precisione alle 14,33 italiane, Artemis 1, la prima delle missioni del programma della Nasa Artemis – quello che riporterà l’essere umano sulla Luna, dove non è ancora chiaro. Ecco come seguire la diretta del lancio.

Diretta web per la Luna

Alto 111 metri, con un diametro di 8,4, lo Space Launch System (Sls) è pronto al decollo: il più grande razzo mai costruito finora è già sulla rampa di lancio, al 39B del Kennedy Space Center a Cape Canaveral, la piattaforma da cui era partita anche la decima missione Apollo.

Le operazioni di preparazione e il lancio sono trasmessi dal canale Nasa TV, con collegamento in diretta da mezzogiorno.

Prove generali

L’esordio della missione Artemis servirà a collaudare tutti i sistemi. Sls porterà con sé la capsula Orion, che è stata progettata per ospitare fino a 4 persone e realizzata anche con importanti contributi dell’Agenzia spaziale europea (Esa) e dell’Italia. Stavolta, però, non ci sarà nessun equipaggio a bordo (solo manichini); l’obiettivo, infatti, è verificare la tenuta e la sicurezza della capsula e dei suoi sistemi durante il volo spaziale e durante il rientro sulla Terra nelle sue varie fasi, fino al recupero nell’Oceano Pacifico. Una prima prova generale, insomma, che aprirà la strada a Artemis 2 nell’orbita lunare e infine a Artemis 3, la missione che nel 2025 porterà la prima donna e il prossimo uomo a mettere piede sulla Luna. Con l’intento di realizzare insediamenti stabili.