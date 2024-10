In arrivo la notte con la superluna più grande dell’anno

Oggi, 17 ottobre 2024, è in arrivo la Superluna del Cacciatore, la terza delle quattro consecutive di quest’anno, che sarà anche la più brillante e grande Luna piena del 2024. Siete pronti per ammirare lo spettacolo?

La Superluna di ottobre

La Luna di questa sera sarà la più vicina, a soli 357mila chilometri circa, e apparirà circa il 7% più grande della media. Il termine Superluna, ricordiamo brevemente, indica una Luna piena o una Luna nuova che si verifica quando il nostro satellite è vicino al suo perigeo, cioè alla sua distanza minima dalla Terra. Il termine in sè non ha alcun valore scientifico, ma senza dubbio è un nome molto affascinante. “La Superluna del 17 ottobre 2024 apparirà un po’ più luminosa e più grande di una Luna piena media, ma gli osservatori occasionali non lo riconosceranno a prima vista, queste non sono variazioni davvero evidenti”, commenta l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. “Ma questo aggiunge fascino all’evento, una preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno, un paesaggio sempre più trascurato e dimenticato”.

Tutti pazzi per la superluna, perché?

In compagnia della cometa

La scena di questa sera sarà ancora più emozionante in quanto la cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas è ancora ben visibile. “Mentre la Superluna sorgerà, la splendida cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas tramonterà nella direzione opposta del cielo”, spiega l’astrofisico. “Proveremo a riprendere contemporaneamente la cometa a occidente e il nostro satellite che si leverà nella direzione opposta, per poi ammirare nel dettaglio questi splendidi astri”.

Come vederla

Come riporta l’Unione astrofili italiani, la fase di massima di Luna piena (plenilunio) si verificherà alle 13:26 (ora italiana) e dovremo quindi aspettare il calare del buio per poterla ammirare. “Lo spettacolo della Luna Piena (e ovviamente della “Superluna”) offre il suo meglio quando il nostro satellite sorge o tramonta, cosa che avviene rispettivamente al tramonto e all’alba (la Luna piena brilla in cielo in direzione opposta rispetto a il Sole, quindi sorge al tramonto e tramonta all’alba)”, ricorda Masi. Tempo permettendo, l’evento astronomico sarà visibile a occhio nudo e basterà recarsi lontano dalle luci artificiali. Per chi invece volesse goderselo comodamente da casa ci si potrà collegare con la diretta streaming organizzata a partire dalle ore 19:30 dal Virtual Telescope Project. “Di notte – continua l’esperto – la Luna piena è molto luminosa se paragonata all’oscurità del paesaggio. Al suo sorgere, la Luna appare dietro monumenti ed elementi del paesaggio, generando la sensazione che il suo disco sia più grande del solito, ma si tratta solo di un’illusione ottica”. A proposito dell’inquinamento luminoso l’esperto ricorda che “la Superluna ci offre una grande opportunità per alzare lo sguardo e scoprire il cielo”.

Via: Wired.it

Credits immagine: Fabian Oelkers su Unsplash