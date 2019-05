Le strategie della mamme bonobo per diventare nonne

Comunicano in modo simile, scimpanzé e bonobo: i gesti che fanno hanno la stessa forma e lo stesso significato. Con i figli però si comportano in modo diverso: se entrambe le specie rimangono vicine alla prole fino a che non diventino adulte, aiutando per esempio maschi nei conflitti con altri maschi, le mamme bonobo fanno anche di più. Come racconta oggi uno studio pubblicato su Current Biology le femmine di Pan paniscus (bonobo) si dedicano così tanto alla cura dei figli maschi da determinare persino quanti nipoti avranno. Come? Le mamme bonobo fanno di tutto per aumentare le possibilità di riproduzione dei figli e lo fanno mettendo insieme una serie di sottili strategie.

Mamme bonobo: che impegno per diventare nonne

Per esempio, spiegano i ricercatori, le mamme bonobo scoraggiano gli accoppiamenti dei loro figli con altri maschi, favoriscono gli incontri con femmine fertili, e li aiutano a ricoprire posizioni di prestigio all’interno del gruppo. Tutti comportamenti non casuali, spiegano i ricercatori, che dati alla mano si riflettono effettivamente in più nipotini per le bonobo: tutti questi comportamenti aumentano la fertilità dei figli di tre volte. Nulla di simile si osserva negli scimpanzé. In buona parte, spiegano gli scienziati che hanno monitorato il comportamento in natura di questi primati in diverse regioni africane, perché diverse sono le società dei bonobo e degli scimpanzé: più matriarcali le prime, più patriarcali le seconde. Ma non solo: le mamme bonobo si comportano così solo con i figli maschi, perché questi, a differenza delle femmine, rimarranno nel gruppo dove sono nati e non si disperderanno.

Una strategia per assicurarsi una discendenza

L’investimento nell’assicurarsi dei nipotini, e quindi una discendenza, potrebbe essere giustificato ammettendo un senso evolutivo di tutto questo interesse materno. Se con le loro strategie le mamme bonobo riescono a far riprodurre i figli, i loro geni riescono a sopravvivere, seppur in modo più indiretto e in qualche modo questo rappresenta un successo.

Quanto osservato oggi dal team di Martin Surbeck del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology aiuta a descrivere meglio il carattere di questa curiosa specie, nostra vicina parente. Spesso descritta come amichevole e cooperativa, i bonobo a volte sembrano preferire anche comportamenti prevaricatori. Una strategia che secondo alcuni ricercatori permetterebbe loro di selezionare i tipi più aggressivi, potenziali utili alleati.

Riferimenti: Current Biology

Immagine di copertina: Maschio di bonobo nella riserva di Kokolopori Bonobo, nelal Repubblica Democratica del Congo. (Credits foto: Martin Surbeck, Kokolopori Bonobo Research)